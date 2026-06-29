استراحة كأس العالم - البرازيل (0)-(1) اليابان.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

هدف كايشو سانو لاعب اليابان ضد البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرازيل ضد اليابان بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

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نهاية الشوط الأول

ق29. جووووول أول لليابان عن طريق كايشو سانو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق13. ضغط برازيلي لتسجيل الأول.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

اليابان البرازيل كأس العالم 2026
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