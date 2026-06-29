استراحة كأس العالم - البرازيل (0)-(1) اليابان.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرازيل ضد اليابان بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.
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نهاية الشوط الأول
ق29. جووووول أول لليابان عن طريق كايشو سانو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق13. ضغط برازيلي لتسجيل الأول.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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