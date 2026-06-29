بوجلبان: أبلغت الأهلي بالاعتذار عن عدم العمل في لجنة الكشافين

أعلن التونسي أنيس بوجلبان اعتذاره عن عدم الانضمام للأهلي للعمل في لجنة الكشافين والبحث عن اللاعبين.

أنيس بوجلبان النادي : تونس | الأولمبي الأهلي

وقال بوجلبان في تصريحات نقلتها وكالة أخبار تونس إفريقيا: "اخترت الاستمرار مع منتخب تونس الأولمبي والاستعداد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وأضاف "ولذلك اعتذرت عن عدم الانضمام للجنة الكشافين في الأهلي".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن بوجلبان يرى أن الواجب الوطني يأتي في المقام الأول بالنسبة له، ورغم ذلك لم يبلغ الأهلي حتى الآن بالاعتذار عن عدم التواجد في لجنة الكشافين.

كذلك الأهلي بدأ في دراسة الخطط البديلة والبحث عن عضو آخر للجنة الكشافين بدلا من أنيس بوجلبان، لينضم للعمل مع أحمد أبو مسلم عضو اللجنة الحالي.

وكان الأهلي استقر على تعيين التونسي بوجلبان في لجنة الكشف عن اللاعبين والمواهب ليبحث للنادي عن المواهب الشابة في إفريقيا ودول شمال إفريقيا خاصة تونس والمغرب والجزائر. قبل أن يتراجع النجم التونسي عن هذا المنصب.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا للفريق خلفا للدنماركي يس توروب الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي.