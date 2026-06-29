خبر في الجول - روقا يعود لـ طلائع الجيش

انتقل محمد أشرف "روقا" لاعب حرس الحدود إلى طلائع الجيش لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن روقا قد وقع عقود انتقاله لحرس الحدود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 33 عاما انتقل لحرس الحدود قادما من الزمالك في 2024.

وشارك روقا في 37 مباراة بقميص حرس الحدود خلال الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وكان حرس الحدود قد هبط خلال الموسم الماضي لدوري المحترفين.

وسبق لروقا اللعب بصفوف طلائع الجيش مرتين، الأولى كانت منذ 2013 وحتى 2017، والثانية على سبيل لاإعارة من الزمالك في 2020.

وبشكل عام لعب روقا 99 مباراة خلال سنواته مع طلائع الجيش وسجل 6 أهداف وصنع 6 آخرين.