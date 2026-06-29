لاعب الكيان الصهيوني: أخوماش رفض مصافحتي في فياريال.. وكنت قريبا من الاكتئاب

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

مانور سولومون

كشف مانور سولومون لاعب نادي فيورنتينا والكيان الصهيوني عن رفض إلياس المغربي إلياس أخوماش مصافحته أثناء فترة تواجده مع فياريال.

وقضى سولومون النصف الأول من الموسم الماضي معارا من توتنام إلى فياريال قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا في شهر يناير.

وقال سولومون في تصريحات نقلتها إذاعة كوبي: "في فياريال كان هناك لاعبا مغريبا يرفض مصافحتي في غرف الملابس، وكان يرفض الاحتفال معي بعد تسجيل الأهداف".

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وتابع "منذ لحظة وصولي لفياريال، علمت أن القرار كان خاطئا، وصلتني مئات الآلاف من رسائل الكراهية، وفي إشبيلة كنت أجرى عمليات الإحماء محاطا بالألتراس الذين لم يتوقفوا عن سبي وكانوا يرفعون علم إسرائيل ملطخا بالدم".

وأضاف "لم أكن أرغب في البقاء في توتنام، لقد دفعوني إلى خارج الفريق في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وهو ما أدى إلى انتقالي لفياريال بشكل اضطراري"

وأتم "الأمر كان صعبا على المستوى النفسي منذ البداية، لم يحدث لي هذا أبدا مع أي فريق، في أسبوعي الأول كنت على وشك الإصابة بالاكتئاب ولم أستمتع بالتدريبات أو الأجواء العامة".

وانتقل أخوماش هو الآخر إلى رايو فايكانو خلال شهر يناير.

وظهر أخوماش خلال المباريات الأخيرة لفايكانو وهو يرفع علم فلسطين برفقة الجماهير لدعم القضية الفلسطينية.

فياريال الدوري الإسباني مانور سولومون ألياس أخوماش
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