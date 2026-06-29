في وجود الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري المحترفين

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 17:09

كتب : رضا السنباطي

إنبي - الإسماعيلي

حدد اتحاد الكرة موعد إقامة قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2026 - 2027.

وخاطب اتحاد الكرة 20 ناديا بدوري المحترفين، لإخبارهم بموعد القرعة المقررة يوم 9 يوليو المقبل، لحضور مندوبي الأندية مراسم القرعة.

وتقام القرعة الساعة 12 ظهر الخميس 9 يوليو، بمقر الاتحاد في الجزيرة.

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وهبطت أندية الإسماعيلي، وحرس الحدود، وفاركو، وكهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين.

فيما صعدت أندية القناة وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة من دوري المحترفين للدوري الممتاز.

وصعدت أندية تيم اف سي، والنصر، وبلقاس سيتي من دوري القسم الثاني "ب" لدوري المحترفين.

ويقام دوري المحترفين للموسم المقبل، بمشاركة 20 فريقا جاءوا كالتالي: كهرباء الإسماعيلية - حرس الحدود - فاركو - الإسماعيلي - مسار - بروكسي - لافيينا - المصرية للاتصالات - السكة الحديد - المنصورة - مالية كفر الزيات - ديروط - الداخلية - الترسانة - الإنتاج الحربي - طنطا - بلدية المحلة - تيم اف سي - النصر - ميجا سبورت.

الإسماعيلي دوري المحترفين
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