كأس العالم - مدرب المغرب: أشعر بالحنين في المكسيك.. ولست قلقا

كشف محمد وهبي مدرب المغرب، عن سعادته بخوض مباراة هولندا في المكسيك.

ويلتقي منتخب المغرب أمام هولندا في تمام الرابعة فجر الثلاثاء، على ملعب مونتيري في المكسيك، في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال وهبي في تصريحات للصحفيين قبل المباراة: "سعداء بوجودنا هنا في المكسيك لأننا نشعر بالكثير من الحب من الشغب المكسيكي."

وأضاف "عندما تتحرك الحافلة نحو الملعب، نرى الناس في الشوارع يلوّحون لنا."

وأكمل "نحظى باستقبال رائع، ونحن أكثر سعادة بهذا الأمر من مجرد العودة إلى المكان الذي لعبنا فيه كأس العالم 1986."

وخاض منتخب المغرب كأس العالم 1986 في المكسيك، ونجح في التأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية.

وتابع مدرب المغرب "أشعر بالحنين في المكسيك، فقد أثرت مشاركة المنتخب في مونديال 1986 عليّ، كنت أبلغ من العمر 10 سنوات، وأتذكر جيدا ذلك المونديال."

وكشف عن هدفه "نهدف إلى أن نذهب أبعد مما حققناه في مونديال 1986."

ونجح منتخب المغرب في التحقيق المركز الرابع بكأس العالم 2022 في قطر.

وردا على تصريحات فان دير فارت نجم هولندا السابق، بالهجوم على اللاعبين مزودجي الجنسية الهولندية والمغربية، قال "اللاعبون مغاربة قبل كل شيء وسيفوزون بتلك المباراة."

وعن الظروف المناخية في المباراة، قال المناخ لن يمنح أفضلية لأي طرف في مواجهة هولندا، الحرارة ستكون صعبة وستؤثر على الفريقين معا، فجميع اللاعبين يلعبون في أوروبا."

وأضاف "لقد أظهرنا الكثير من الجودة، ولكن يتعين علينا إظهار المزيد من الثبات في الأداء، اللاعبون واعون بهذا الأمر، ونحن نشعر كما يشعر الطاقم الفني واللاعبون أيضا، بأننا سنكسب المزيد من الثقة والثبات في المباريات القادمة."

وأتم "هذا النوع من المباريات هو الذي يتيح للاعب أن يكون في أفضل مستوياته، ولست قلقًا لغياب الفاعلية الهجومية، لأن لدينا الرغبة في الوصول إلى المرمى، كما أنني أثق في اللاعبين وما يظهرونه في التدريبات."

وتأهل منتخب المغرب بعد حصوله على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة متخلفا عن البرازيل المتصدر بفارق الأهداف، ولكل منهما 7 نقاط، والتي ضمت إلى جانبهما أسكتلندا، وهايتي.

وتصدر منتخب هولندا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، في المجموعة التي ضمت اليابان، والسويد، وتونس.

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