تقرير مغربي: عموتة تسلم مهام عمله في الأهلي.. ومنح الضوء الأخضر لرحيل بعض اللاعبين

كشف موقع هسبريس المغربي، عن تسلم الحسين عموتة مهامه كمدير فني للنادي الأهلي.

وأعلن الأهلي تعاقده مع عموتة بشكل رسمي لمدة موسمين.

وذكر هسبريس: "الحسين عموتة بدأ يباشر مهام عمله كمدرب للأهلي قبل موعد وصوله إلى القاهرة يوم 4 أو 5 يوليو المقبل."

وأوضح "عموتة بدأ الاطلاع على قائمة الفريق والأسماء التي سيعتمد عليها ومنح الضوء الأخضر لرحيل بعض الأسماء."

وعن موقف قائمة الفريق "عموتة قرر تأجيل حسم مستقبل بعض اللاعبين إلى حين انطلاق معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل، ومن بينهم الثلاثي يوسف بلعمري، وأشرف داري، وأشرف بنشرقي."

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي، فإن الأهلي فتح باب الاتصالات مع عموتة منذ شهر يناير الماضي، عن طريق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي.

وأوضح التقرير ذاته أن مرتجي سافر إلى المغرب في ثلاث مناسبات للقاء عموتة، بداية من شهر يناير ثم مايو قبل أن يتم إقناع المدرب المغربي في آخر جلسة بالمغرب شهر يونيو الجاري.

وأشار إلى أن عموتة سيتقاضى مع طاقمه المساعد كاملا 220 ألف دولار شهريا من الأهلي، وأن الطاقم يتكون من مساعد مدرب أول من جنسية مغربية، مع مساعد مدرب ثان يحمل الجنسية البرتغالية، ومعد بدني برازيلي ومحلل فيديو فرنسي.

وكان مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com في وقت سابق أن المدرب المغربي سيجلب برفقته 4 أفراد بالجهاز الفني، ولكن الراتب الإجمالي للجهاز 145 ألف دولار شهريا وليس 220 ألف دولار كما ذكر التقرير المغربي.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.