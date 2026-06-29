30 لاعبا في معسكر منتخب الشباب استعدادا لتصفيات إفريقيا

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 16:06

كتب : FilGoal

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض، مدرب منتخب الشباب مواليد 2009، قائمة المنتخب لمعسكر يوليو.

ويخوض منتخب الشباب معسكر مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل.

ويستعد منتخب الشباب لخوض تصفيات شمال إفريقيا، المقررة سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس الأمم تحت 20 عاما.

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وتتأهل أول 4 منتخبات في كأس الأمم إلى كأس العالم للشباب.

وضمت القائمة 30 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - إياد تامر - زياد حمادة - مروان ناصر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير - عبد الله بدير - أدهم أحمد الدين - نور أشرف - محمد عوض - محمد فرج - يوسف شيكا - مهند الشامي.

الوسط: محمد عاطف - محمد سمير "كونتا" - محمد ياسر - محمد رأفت - عبد الرحمن عبد الفتاح - محمد حمد - أدهم كريم - محمود صلاح - عمر العزب - ياسين عاطف - أنس رشدي - محمد حسني - عمر أشرف خضر.

الهجوم: علي الجارحي - محمد عبد الفتاح "تاحا" - محمد بشيري - محمود حسن "تريزيجيه".

وخاض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي خلال معسكر يونيو.

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى بنتيجة 3-1 قبل الخسارة في المباراة الثانية 5-2.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للفريق، شريف عبدالفضيل مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربًا، إبراهيم عبدالجواد مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاريًا للعلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.

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