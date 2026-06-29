هشام نصر: الزمالك سيحصل على رخصة المشاركة الإفريقية خلال أيام

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 15:29

كتب : إبراهيم رمضان

هشام نصر - نائب رئيس الزمالك

أعلن هشام نصر نائب رئيس الزمالك، اقتراب النادي من الحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ونجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري ليشارك في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة بعد غياب 3 مواسم.

وقال هشام نصر في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "خلال أيام سيحصل الزمالك على رخصة مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا."

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وأضاف نائب رئيس الزمالك "أبارك للجماهير على أرض 6 أكتوبر، والفوز بالدوري، والإنشاءات التي شهدها فرع النادي في ميت عقبة.

وعقد الزمالك مؤتمرًا صحفيا اليوم الإثنين للإعلان عن التعاقد مع "داتا فاليو" وإطلاق مشروع التحول الرقمي.

ويجب على الزمالك أن يقوم بتوقيع تسويات أو اتفاقات مع اللاعبين قبل 30 يونيو، من أجل حل أزمات القيد ومستحقات اللاعبين من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الإفريقية.

ونجح الزمالك في تقليص عدد قضايا النادي إلى 11 قضية خلال الأيام الماضية.

وتعود آخر مشاركة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا إلى نسخة 2023.

وانتهت أزمة أرض نادي الزمالك بالحصول على قطعة أرض بديلة في مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع جديد للنادي.

الزمالك هشام نصر
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