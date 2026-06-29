سكاي: إليوت أندرسون يجتاز الكشف الطبي لمانشستر سيتي بنجاح

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - إليوت أندرسون

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست اجتاز الكشف الطبي مع مانشستر سيتي بنجاح.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة قربت اللاعب من إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من نوتنجهام فورست.

وحسب فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق بالفعل مع نوتنجهام فوريست لضم لاعب الوسط إليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه استرليني.

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رومانو كشف كذلك بأن إليوت أندرسون استأذن من ناديه لإجراء الكشف الطبي في الولايت المتحدة الأمريكية، تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي.

وسيكون إليوت أندرسون أول صفقات مانشستر سيتي لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا المدرب الإسباني الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

أندرسون يتواجد حاليا رفقة قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وقد شارك في مباراتي بلاده بشكل أساسي ضد كرواتيا، وغانا حتى الآن، ضمن 11 مباراة دولية مثل فيها الأسود الثلاثة بشكل عام.

صاحب الـ23 عاما خريج قطاع الناشئين لـ نيوكاسل يونايتد، قبل أن ينتقل إلى نوتنجهام فوريست في صيف عام 2024.

وشارك لاعب الوسط رفقة فريقه في 50 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين، وساعد فورست في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تأتي صفقة إليوت أندرسون كبداية لمشروع مانشستر سيتي الجديد ما بعد بيب جوارديولا قبل الإعلان عن خليفته حتى الآن، ولتعويض رحيل برناردو سيلفا الذي انضم إلى ريال مدريد بالفعل، ومع احتمالية رحيل رودري، ونيكو جونزاليس لاعبا وسط الفريق كذلك حسب التقارير.

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