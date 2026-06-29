الزمالك يكشف عن راعٍ جديد للقميص ويطلق مشروع التحول الرقمي

كشف نادي الزمالك عن عقد شراكة لتطوير منظومة العمل الإداري والتكنولوجي داخل النادي.

وعقد الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين، بمقر النادي، للإعلان عن توقيع عقد شراكة مع شركة "داتا فاليو" لتصبح الراعي الرقمي الرسمي للنادي، إلى جانب إطلاق مشروع التحول الرقمي.

وأوضح نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك، أن تلك الشراكة تأتي ضمن رؤية مجلس إدارة الزمالك لتطوير النادي وتعزيز منظومته الرقمية.

وأوضحت الأحمر "التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية، ومجلس الإدارة تبنى رؤية تعتمد على تطوير المنظومة الحالية والبناء عليها، بدلًا من البدء من الصفر، حفاظًا على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، رغم ما يتطلبه ذلك من جهد أكبر في التنفيذ."

وتابعت "المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل بين إدارات النادي المختلفة، بما يسهم في سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، ودعم عملية اتخاذ القرار."

وأشار هشام نصر نائب رئيس الزمالك، إلى أن تلك الشراكة تستهدف التطور والاعتماد على التكنولوجيا في النادي، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط مختلف الإدارات والقطاعات، والارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع قطاعات النادي.

كما أوضح أشرف الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "داتا فاليو": "الزمالك يُعد أحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية، وأن المؤسسات الناجحة لا تصل إلى القمة بالصدفة، وإنما بالتخطيط والتطوير المستمر."

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري الموسم الماضي.

كما تأهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.