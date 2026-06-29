الشرق الأوسط: استقالة المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن النيجيري مايكل أمينالو المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمسؤول عن ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، تقدم باستقالته من منصبه يوم الأثنين.

وأوضح التقرير أن أمينالو أرسل استقالته للإدارة في الرابطة، لتنتهي بذلك مسيرته بعد نحو 3 أعوام من تعيينه.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت أمينالو إلى تقديم استقالته، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن الخطوة أو توقيتها، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيتولى المنصب خلفًا لأمينالو، على أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه خلال الفترة المقبلة.

وكان أمينالو قد انضم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2023، ليتولى قيادة الإدارة الرياضية، والإشراف على مشروع استقطاب اللاعبين الأجانب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مرحلة شهدت تعاقد أندية الدوري السعودي مع عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية.

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وشارك أمينالو في وضع وتنفيذ آليات الاستقطاب خلال المواسم الثلاثة الماضية، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع، الذي استهدف رفع المستوى التنافسي للدوري وتعزيز حضوره عالميًا.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة تفاصيل التغيير الإداري، وآلية انتقال المهام إلى خيسوس أرويو.

وعمل أرويو خلال الفترة الماضية مستشارًا للرئيس التنفيذي للرابطة، قبل أن يتم اختياره لخلافة أمينالو في المنصب.

الدوري السعودي مايكل أمينالو
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