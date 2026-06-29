كأس العالم - منتخب بلجيكا يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال

استعاد منتخب بلجيكا خدمات مدافعه زينو ديباست قبل مواجهة السنغال في دور الـ32 من كأس العالم.

ويلعب الفريقان يوم الأربعاء في مواجهة مرتقبة.

وأوضح منتخب بلجيكا أن اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ديباست عن مباريات بلجيكا الثلاثة في مرحلة المجموعات بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

فاللاعب لم يشارك في أي حصة تدريبية جماعية رغم وجوده مع الفريق في الولايات المتحدة.

وقد أثار قرار رودي غارسيا ضم ديباست إلى قائمة الـ26 لاعبًا المشاركين في كأس العالم 2026 الكثير من النقاش، خاصة بعد إصابته في وتر عضلة الفخذ الخلفية في المراحل الأخيرة من الموسم، حيث كان من المتوقع في البداية أن يغيب حتى شهر يوليو.

لكن المدرب فضّل اصطحاب مدافع سبورتنج لشبونة على أمل استعادته في الوقت المناسب للأدوار الإقصائية، وهو ما حدث بالفعل.

ولعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا، واحتل الصدارة بفارق الأهداف عن مصر.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.