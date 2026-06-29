سكاي: ديوماندي يقترب من سان جيرمان.. وليفربول يراقب موقف باركولا

يُعد برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان من بين الخيارات التي يدرسها ليفربول كبديل عن هدفهم الأول في مركز الجناح، يان ديوماندي جناح لايبزيج، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن الإيفواري ديوماندي يرغب بشدة في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات، بالتزامن مع مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026.

فيما يرغب باركولا في الرحيل عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم تبقي عامين في عقده مع بطل أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول يراقب موقف باركولا تمهيدا للتحرك من أجل ضمه هذا الصيف.

اللاعب البالغ 23 عاما شارك بانتظام مع باريس الموسم الماضي، إذ بدأ أساسيا في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وظهر في 16 لقاء بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم استبعاده من التشكيل الأساسي في نهائي البطولة القارية في نهاية الموسم.

وبحسب التقارير، فإن باركولا المقدر سعره بنحو 60 مليون جنيه إسترليني بات على رادار عملاقي الدوري الإنجليزي أرسنال وليفربول.

ويخطط أرسنال لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف، في ظل ارتباطه بعدة أسماء، بينما يدرس ليفربول خياراته الهجومية مع اقتراب موسم الانتقالات، خاصة بعد رحيل محمد صلاح وتراجع مستوى كودي جاكبو الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حسم مستقبل باركولا قد يتأجل، في ظل تواجده حاليًا مع منتخب فرنسا في كأس العالم بأمريكا، حيث لم يبدأ أساسيًا في وديتي ما قبل البطولة.

وخاض باركولا مع باريس سان جيرمان 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 37 آخرين.

ويستعد باريس سان جيرمان للدخول بقوة في سباق التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، جناح لايبزيج، والمطلوب أيضا في ليفربول، وذلك حال أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك لايبزيج باستمرار لاعبه، إذ تشير التقارير إلى أن النادي الألماني لن يوافق على بيعه بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للصحفي فابريس هوكينز، فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بعرض رسمي فور إعلان ديوماندي أن أولويته هي الانتقال إلى بطل فرنسا، رغم أن النادي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع لايبزيج، على عكس ليفربول الذي تحرك بالفعل.

ورغم ارتباط ليفربول بعدة أسماء أخرى في مركز الجناح، مثل سعيد الملا ويانكوبا مينتيه، فإن ديوماندي يظل الخيار الأبرز داخل النادي، بفضل المستويات المميزة التي قدمها.

كما يضع ليفربول الفرنسي برادلي باركولا ضمن خياراته البديلة في حال فشل التعاقد مع ديوماندي، لكن لاعب باريس سان جيرمان يفضل اللعب في الجبهة اليسرى، وهو ما يعني أن النادي الإنجليزي سيظل بحاجة إلى جناح أيمن قادر على سد الفراغ الذي تركه محمد صلاح.

ويملك ريو نجوموها خبرة في اللعب على الطرف الأيمن، لكنه يقدم أفضل مستوياته في الجهة اليسرى، وهو ما يجعل تدعيم هذا المركز أولوية بالنسبة لإدارة ليفربول قبل انطلاق موسم 2026-2027.