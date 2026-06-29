الظاهرة رونالدو: مبابي يذكرني بنفسي في أوج عطائي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 13:49

كتب : FilGoal

الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل السابق

يرى البرازيلي رونالدو أسطورة كرة القدم أن هناك أوجه تشابه بينه وبين كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي.

وقال رونالدو في تصريحات لجريدة ليكيب: "أسلوب لعب كيليان مبابي يذكرني بنفسي في أوج عطائي".

وأضاف "إنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم اليوم، ووريث طبيعي لأساطير اللعبة".

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وتجاوز مبابي، مهاجم ريال مدريد، رونالدو في عدد أهداف كأس العالم بعد تسجيله هدفين في مرمى العراق.

فقد سجل مبابي 4 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم، ليصل رصيده إلى 16 هدفًا، أي أقل بثلاثة أهداف من الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي.

كان رونالدو يحمل هذا الرقم القياسي سابقا، إلى أن تجاوزه الألماني ميروسلاف كلوزه عام 2014.

وعلق رونالدو قائلا: "جميع الأرقام القياسية صنعت لتُحطم. كرة القدم في جوهرها أكثر من مجرد أرقام. عليك أيضًا أن تفكر في الإرث الذي تتركه وراءك".

ويرى الفائز بكأس العالم عامي 1994 و2002 أن كلاً من ميسي ومبابي يستحقان بجدارة لقب الهداف التاريخي لكأس العالم.

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