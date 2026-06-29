رومانو: تير شتيجن يقترب من أياكس.. ومفاوضات مع برشلونة لتقاسم الراتب

اتفاق مبدئي بين أياكس وبرشلونة لضم مارك تير شتيجن على سبيل الإعارة

أتم نادي أياكس الهولندي اتفاقه مع برشلونة الإسباني، لضم الحارس مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو رومانو، عن استمرار المفاوضات بين الناديين من أجل تقاسم راتب الحارس الألماني.

ولعب الحارس الألماني في جيرونا معارا الموسم المنصرم قبل الإصابة التي أنهت موسمه.

وهبط جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية.

وانتقل المدرب الإسباني ميجيل أنخيل سانشيز مونيوز (ميشيل) من جيرونا لتدريب أياكس في الموسم الجديد.

ويمتد عقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما مع برشلونة حتى 2028.

ويحصل تير شتيجن على راتب سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو.

ويعتمد برشلونة على جوان جارسيا كحارس أساسي بعد ضمه في الصيف الماضي قادما من الغريم في المدينة إسبانيول.

بينما يجلس البولندي فويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء دائما.