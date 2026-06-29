كأس العالم - ناجلسمان: لست مطالبا بإثبات نفسي.. والتوقعات في ألمانيا تتجه دائما للفوز

رد جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، على تصريحات النجم الإنجليزي جاري لينكر.

وقال لينكر في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أعتقد أن هذا أحد أضعف المنتخبات الألمانية التي رأيتها على الإطلاق".. طالع التصريحات بالكامل بالضغط هنا

وقال ناجلسمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة باراجواي: "لا أشعر أنني مطالب بإثبات نفسي لأي شخص."

وأضاف "في الحقيقة، كل ما يهمني هو الفريق ونجاحنا، أن نُظهر روح الفريق الممتازة التي نتمتع بها على أرض الملعب باستمرار، وأن نبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة، لا أشعر بأي التزام لإثبات لأي شخص، باستثناء اللاعبين، وأحاول مساعدتهم قدر الإمكان أثناء المباراة."

وتابع مدرب ألمانيا: "نشعر بالسعادة عندما يدعمنا جميع المشجعين. كما نشعر بالسعادة عندما يقول الخبراء والنقاد بعد المباراة إنها كانت جيدة. ولكن في النهاية، الأمر يتعلق بإعداد أنفسنا حتى نتمكن من تقديم مباراة جيدة."

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام باراجواي في تمام الساعة 11:30 مساء اليوم الإثنين في دور الـ 16 بكأس العالم.

وعن مواجهة باراجواي، قال مدرب ألمانيا: "إنه خصم صعب، والتوقعات في ألمانيا تتجه دائما نحو فوزنا."

وأكمل "التعامل مع التوقعات يعتمد على الثقة بالنفس ومنح اللاعبين خطة لجعلهم يشعرون بالراحة في الملعب، ويؤدون المطلوب منهم بشكل صحيح."

وأتم ناجلسمان "إذا فزنا فكل شيء مثالي، وإذا خسرنا فكل شيء سيء، لذلك علينا أن نفوز."

وفاز منتخب ألمانيا أمام كوراساو 7-1، وأمام كوت ديفوار 2-1، قبل الخسارة أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة 2-1، ليتأهل متصدرا للمجموعة الخامسة.

وتعد مباراة ألمانيا أمام باراجواي، هي أول مواجهة إقصائية للمانشافت منذ 12 عاما.

وودع منتخب ألمانيا نسخة 2022 من دور المجموعة بعد حلوله ثالثا في مجموعة ضمت اليابان وإسبانيا وكوستاريكا، ورابعا في المجموعة السادسة بمونديال 2018 في المجموعة التي ضمت السويد، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.

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