كأس العالم - حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا

خاض منتخب مصر تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بسبوكين في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب أستراليا.

ويلعب المنتخبان يوم الجمعة في دور الـ32 لكأس العالم 2026.

شهدت التدريبات عودة حسام عبد المجيد الذي شارك وهو يرتدي قناعا على الوجه، بعد إصابته أمام نيوزيلندا والتي أبعدته عن لقاء إيران.

كما شارك حمدي فتحي في جزء من المران، بعدما أبعدته الإصابة عن لقاء إيران أيضا.

بينما خاض محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح تدريبات علاجية.

وتعرض الثلاثي للإصابة خلال لقاء إيران، بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

حضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين و طارق أبو العينين أعضاء المجلس.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لدور الـ32 في مركز الوصافة، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف.