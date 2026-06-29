فينيسيوس: نناضل من أجل النجمة السادسة لـ البرازيل.. وأنا في أفضل حالاتي

كشف فينيسيوس جونيور نجم المنتخب البرازيلي، عن فوزه برهان مع كارلو أنشيلوتي مدرب السيساو، بعد مباراة أسكتلندا بكأس العالم.

وحقق منتخب البرازيل الفوز أمام أسكتلندا بثلاثية نظيفة، سجل فينيسيوس هدفين منهم.

وتأهل المنتخب البرازيلي كمتصدر للمجموعة الثالثة.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الياباني، في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، في دور الـ 16 بكأس العالم.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع شبكة جلوبو البرازيلية عقب مواجهة أسكتلندا: "كلما اجتهدتَ أكثر، زاد حظك، عادة لا أُسجل أهدافًا بالرأس، اليوم تراهنت مع أنشيلوتي على تسجيل هدفا بالرأس."

وأضاف "لم أُسجل سوى هدفين أو ثلاثة بالرأس في مسيرتي، سأختار الهدية بعد فوزي بالرهان."

وبكى فينيسيوس بعد عرض رسالة لجدته: "جدتي شخص مميز للغاية، والدي كان يعيش بعيدا، وكنت دائما مع والدتي وإخوتي في صحبة جدتي، كان المنزل صغيرًا، لذا كانت أنام معها لعدة أيام."

وأكمل "لا أجد الكلمات لأعبر عن امتناني، فقد تركت بصمة لا تمحى في حياتي، أعتز بكل لحظة قضيتها معها، لقد بذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق حلمي، ورؤيتها سعيدة لا تقدر بثمن."

وعن إمكانية التتويج باللقب العالمي، قال فينيسيوس "جيلنا يناضل بشدة لوضع البرازيل في القمة، النجمة السادسة استغرقت وقتا طويلا، ولقد تعلمنا كثيرًا في السنوات الأخيرة."

كما تحدث عن مدربه "يمنحنا أنشيلوتي الحرية والطمأنينة والأمل في العودة إلى القمة، وجود لاعبين مثل نيمار وكاسيميرو وأليكس ساندرو ودانيلو وماركينيوس الذي يتمتعون بخبرة كبيرة يتيح لنا نحن اللاعبين الشباب مساحة أكبر، فهم يتمتعون بخبرة كبيرة."

وتابع "أنا في الخامسة والعشرين من عمري، ولدينا مجموعة مميزة قادمة من اللاعبين مثل إندريك وريان."

وأضاف "نشأ ريان وإندريك وهما ينظران إليّ وإلى باكيتا وبرونو جيماريش بإعجاب، لمن دواعي سروري أن أراهم هنا في هذه السن المبكرة. إنهم يحققون إنجازات لم يحققها لاعبون آخرون."

وعن مكافحته العنصرية، وتطبيق "قانون فيني جونيور" بإشهار البطاقة الحمراء لمن يضع فمه على يده.. رد قائلاً "هذه الإنجازات خارج الملعب أهم بكثير من تلك التي أحققها بداخله، لأنني أساعد عددًا أكبر بكثير من الناس، صحيح أن التقدم بطيء، لكن أتمنى أن يستمر حتى لا يعاني الجيل القادم، لدي أخ يبلغ من العمر 7 سنوات وأتمنى ألا يعاني من العنصرية."

وتلقى ميجيل ألميرون نجم منتخب باراجواي، بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة تركيا في كأس العالم، بعد أن وضع يده على فمه خلال حديثه مع منافسه.

وأكمل فينيسيوس "أريد أن أحقق إنجازات عظيمة في الملعب، وأن أستمر في إلهام الشباب السود الذين لا يملكون الصوت الذي أملكه."

وأتم "قلتُ قبل البطولة إنني في أفضل حالاتي من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، لقد عملت بجد طوال الموسم لأصل إلى كامل لياقتي. لم أُصب بأي إصابات، ولم أغب عن أي مباراة لريال مدريد لأكون جاهزًا تمامًا هنا."

وسجل فينسيوس جونيور 4 أهداف خلال 3 مواجهات بدور المجموعات لينافس على صدارة هدافي المونديال.

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