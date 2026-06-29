كأس العالم - شكوك حول مشاركة ميندي مع السنغال ضد بلجيكا

تحوم الشكوك حول قدرة إدوارد ميندي حارس السنغال على المشاركة ضد بلجيكا في دور الـ32 من كأس العالم.

ويجري ميندي حارس أهلي جدة فحصًا عبر الأشعة بالسعودية على موضع إصابته في الرباط الجانبي في الركبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأشارت التقرير إلى أن ميندي، الذي وصل إلى مدينة جدة في وقت مبكر الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، سيجتمع مع مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في أهلي جدة، من أجل الوقوف على النتيجة النهائية.

وشارك ميندي أمام فرنسا، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف.

وفي المواجهة الثانية 3ـ2، وأصيب في ركبته عند الدقيقة 63 من عمر مباراة منتخب بلاده، التي خسرها أمام النرويج، بنتيجة 3ـ2، الثلاثاء الماضي، وحل بديلًا عنه موري دياو.

وغاب ميندي عن لقاء العراق في الجولة الختامية والذي انتهى بفوز أسود التيرانجا 5-0.

وتأهل السنغال إلى دور الـ32 في المونديال، بعد أن احتل المرتبة الثالثة في المجموعة التاسعة، بجمعه ثلاث نقاط، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي بتسع نقاط، والثاني النرويج بست نقاط.

وتلعب السنغال أمام بلجيكا في دور الـ32، الأربعاء، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب لومن فيلد.