اتحاد جدة يدرس التعاقد مع كيسيه بدلا من فابينيو

تدرس اللجنة الفنية نادي اتحاد جدة جدوى التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق أهلي جدة بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس، الذي ينتهي عقده في يوليو المقبل، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية بدأت منذ أسابيع دراسة التقارير الخاصة بكيسيه، إلى جانب تقييم مدى ملاءمته فنيًا وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

ولا يزال خيار الإبقاء على فابينيو واردًا، إلا أن فرص استمراره تبدو ضعيفة، في ظل توجه مسؤولي النادي إلى عدم تجديد عقده.

ولفت التقرير إلى أن المدرب الجديد، الذي تعمل إدارة اتحاد جدة على التعاقد معه، سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد قائمة اللاعبين الأجانب، والموافقة على الصفقات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تواصل اللجنة الفنية دراسة عدد من الأسماء الأجنبية، تمهيدًا لحسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن عقد الدولي الإيفواري ينتهي مع أهلي جدة، يونيو الجاري، مع توجه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى عدم التجديد، ما يتيح له الانتقال بشكل مجاني.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة، أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 119 مباراة بقميصه.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع أهلي جدة ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 100 مباراة بقميص أهلي جدة، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي 3 ألقاب تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.

كما سجل 26 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق.