اتحاد جدة يدرس التعاقد مع كيسيه بدلا من فابينيو

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

تدرس اللجنة الفنية نادي اتحاد جدة جدوى التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق أهلي جدة بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس، الذي ينتهي عقده في يوليو المقبل، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية بدأت منذ أسابيع دراسة التقارير الخاصة بكيسيه، إلى جانب تقييم مدى ملاءمته فنيًا وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

ولا يزال خيار الإبقاء على فابينيو واردًا، إلا أن فرص استمراره تبدو ضعيفة، في ظل توجه مسؤولي النادي إلى عدم تجديد عقده.

أخبار متعلقة:
بعد وداع كأس العالم مبكرا.. رئيس الاتحاد السعودي يعلن استقالته من منصبه كأس العالم – "أنتم أبطال كندا".. رسالة جيسي مارش للاعبيه عقب التأهل لدور الـ 16 كأس العالم - بروس: لا أستطيع القول ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل عن جنوب إفريقيا كأس العالم - سجل هدف الفوز.. أوستاكيو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا

ولفت التقرير إلى أن المدرب الجديد، الذي تعمل إدارة اتحاد جدة على التعاقد معه، سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد قائمة اللاعبين الأجانب، والموافقة على الصفقات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تواصل اللجنة الفنية دراسة عدد من الأسماء الأجنبية، تمهيدًا لحسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن عقد الدولي الإيفواري ينتهي مع أهلي جدة، يونيو الجاري، مع توجه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى عدم التجديد، ما يتيح له الانتقال بشكل مجاني.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة، أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 119 مباراة بقميصه.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع أهلي جدة ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 100 مباراة بقميص أهلي جدة، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي 3 ألقاب تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.

كما سجل 26 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق.

فرانك كيسيه أهلي جدة اتحاد جدة
نرشح لكم
ذا أثلتيك: سندرلاند يرفض عرض تشيلسي لضم تشاكا في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز بورنموث ينافس أرسنال على موهبة باريس سان جيرمان سكاي: ليفاندوفسكي يستعد للتوقيع مع شيكاغو فاير
أخر الأخبار
كأس العالم - أنشيلوتي: نيمار ليس جاهزا للمشاركة كأساسي أمام اليابان 24 دقيقة | في المونديال
ذا أثلتيك: سندرلاند يرفض عرض تشيلسي لضم تشاكا 29 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - شكوك حول مشاركة ميندي مع السنغال ضد بلجيكا 33 دقيقة | في المونديال
اتحاد جدة يدرس التعاقد مع كيسيه بدلا من فابينيو 35 دقيقة | ميركاتو
لينكر منتقدا منتخب ألمانيا: تعيشون على أمجاد الماضي.. وفرنسا ستتأهل بسهولة 46 دقيقة | في المونديال
متحف كأس العالم - قناع نيمار 59 دقيقة | في المونديال
بعد وداع كأس العالم مبكرا.. رئيس الاتحاد السعودي يعلن استقالته من منصبه ساعة | في المونديال
مباريات اليوم الإثنين وفجر الثلاثاء - بينهم منتخب عربي.. 3 مواجهات في دور الـ 32 بكأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532122/اتحاد-جدة-يدرس-التعاقد-مع-كيسيه-بدلا-من-فابينيو