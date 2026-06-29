مباريات اليوم الإثنين وفجر الثلاثاء - بينهم منتخب عربي.. 3 مواجهات في دور الـ 32 بكأس العالم

تستأنف مساء اليوم الإثنين، وفجر الثلاثاء، مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح منافسات تلك المرحلة بمواجهة كندا وجنوب إفريقيا، والتي حقق خلالها المنتخب الكندي الفوز بهدف نظيف.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام نظيره الياباني، فيما تواجه ألمانيا منتخب باراجواي مساء الإثنين.

ويقام فجر الثلاثاء، مواجهة هولندا أمام بالمغرب.

ويمكنك مطالعة كافة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-6-2026، وفجر الثلاثاء 30-6-2026، من خلال الضغط هنا

مباريات اليوم

البرازيل × اليابان.. 8 مساءً عبر قناة beIN SPORTS MAX

ألمانيا × باراجواي.. 11:30 مساءً عبر قناة beIN SPORTS MAX

هولندا × المغرب.. 4 فجرًا عبر قناة beIN SPORTS MAX

توقع طريق بطل كأس العالم من دور الـ32 إلى الفوز باللقب

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