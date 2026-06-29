كأس العالم – "أنتم أبطال كندا".. رسالة جيسي مارش للاعبيه عقب التأهل لدور الـ 16

حيا جيسي مارش مدرب منتخب كندا لاعبيه بعد التأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وتأهل منتخب كندا إلى ثمن النهائي بفضل الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0.

واجتمع لاعبي كندا ومارش عقب نهاية اللقاء في أرض الملعب، وقال المدرب الأمريكي للاعبيه: "يا شباب، تذكروا العامين اللذين قضيناهما معاً. تذكروا كيف تحدثنا عن الالتزام بالخطة، والتمسك بهويتنا، واللعب بقوة، واستغلال إمكانياتنا، وكيف أظهرتم شخصيتكم".

وأضاف "أنتم أبطال كندا. أبطال كندا. أبطال كندا لأطفال هذا البلد الذين سيلعبون هذه الرياضة في المستقبل. لهذه الرياضة مستقبل باهر بفضلكم. يجب أن تفخروا بأنفسكم. يجب أن تفخروا بهذه اللعبة. لقد بذلتم قصارى جهدكم، لحظة بلحظة. أنتم أبطال كندا".

وأصبح مارش ثاني مدرب أمريكي يحقق الفوز في دور إقصائي من كأس العالم بعد بروس أرينا في 2002 مع أمريكا.

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وأصبح منتخب كندا أول مستضيف لكأس العالم يلعب خارج أرضه بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف سويسرا.

ولأول مرة تصل كندا إلى دور الـ 16 من كأس العالم إذ توقف مشوارها من قبل عند عقبة دور المجموعات.

وأصبح منتخب كندا أول فريق يخوض أول مباراة إقصائية له في كأس العالم ويحقق الفوز بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

واستضاف ملعب سوفي ستيديوم في لوس أنجلوس اللقاء الذي أداره البرتغالي جواو بيينيرو تحكيميا.

وسيلتقي منتخب كندا مع الفائز من مباراة هولندا ضد المغرب يوم السبت المقبل 4 يوليو في الثامنة مساءً بأولى مباريات دور الـ 16.