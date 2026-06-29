كأس العالم – "أنتم أبطال كندا".. رسالة جيسي مارش للاعبيه عقب التأهل لدور الـ 16

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 02:09

كتب : FilGoal

جيسي مارش - كندا

حيا جيسي مارش مدرب منتخب كندا لاعبيه بعد التأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وتأهل منتخب كندا إلى ثمن النهائي بفضل الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0.

واجتمع لاعبي كندا ومارش عقب نهاية اللقاء في أرض الملعب، وقال المدرب الأمريكي للاعبيه: "يا شباب، تذكروا العامين اللذين قضيناهما معاً. تذكروا كيف تحدثنا عن الالتزام بالخطة، والتمسك بهويتنا، واللعب بقوة، واستغلال إمكانياتنا، وكيف أظهرتم شخصيتكم".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بروس: لا أستطيع القول ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل عن جنوب إفريقيا كأس العالم - سجل هدف الفوز.. أوستاكيو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا حلم كندا كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين

وأضاف "أنتم أبطال كندا. أبطال كندا. أبطال كندا لأطفال هذا البلد الذين سيلعبون هذه الرياضة في المستقبل. لهذه الرياضة مستقبل باهر بفضلكم. يجب أن تفخروا بأنفسكم. يجب أن تفخروا بهذه اللعبة. لقد بذلتم قصارى جهدكم، لحظة بلحظة. أنتم أبطال كندا".

وأصبح مارش ثاني مدرب أمريكي يحقق الفوز في دور إقصائي من كأس العالم بعد بروس أرينا في 2002 مع أمريكا.

وأصبح منتخب كندا أول مستضيف لكأس العالم يلعب خارج أرضه بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف سويسرا.

ولأول مرة تصل كندا إلى دور الـ 16 من كأس العالم إذ توقف مشوارها من قبل عند عقبة دور المجموعات.

وأصبح منتخب كندا أول فريق يخوض أول مباراة إقصائية له في كأس العالم ويحقق الفوز بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

واستضاف ملعب سوفي ستيديوم في لوس أنجلوس اللقاء الذي أداره البرتغالي جواو بيينيرو تحكيميا.

وسيلتقي منتخب كندا مع الفائز من مباراة هولندا ضد المغرب يوم السبت المقبل 4 يوليو في الثامنة مساءً بأولى مباريات دور الـ 16.

كأس العالم كندا جيسي مارش
نرشح لكم
كأس العالم - بروس: لا أستطيع القول ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل عن جنوب إفريقيا كأس العالم - سجل هدف الفوز.. أوستاكيو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا حلم كندا إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين كأس العالم – رقم مميز لـ محمد صلاح في صناعة الفرص بعد نهاية المجموعات مع الوصول لـ دور الـ 32.. كيف تفوز بركلات الترجيح في كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم – "أنتم أبطال كندا".. رسالة جيسي مارش للاعبيه عقب التأهل لدور الـ 16 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بروس: لا أستطيع القول ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل عن جنوب إفريقيا 3 ساعة | في المونديال
كأس العالم - سجل هدف الفوز.. أوستاكيو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا 3 ساعة | في المونديال
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي 3 ساعة | الدوري المصري
المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني 4 ساعة | ميركاتو
حلم كندا 4 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة 4 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا 5 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532117/كأس-العالم-أنتم-أبطال-كندا-رسالة-جيسي-مارش-للاعبيه-عقب-التأهل-لدور-الـ-16