كأس العالم - سجل هدف الفوز.. أوستاكيو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا

فاز ستيفن أوستاكيو بجائزة رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كندا في أولى مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وسجل أوستاكيو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء قائدا فريقه لأول فوز في مباراة إقصائية بتاريخه في كأس العالم.

لاعب الوسط البالغ 29 عاما كان أول من سدد لكندا في الدقيقة 7 وآخر من سدد في الدقيقة 90+2 فسكنت كرته الشباك.

وكان ثاني أكثر لاعب تمريرا للكرة بـ 43 تمريرة صحيحة من 50 بنسبة دقة 90% وثالث من فاز بصراعات برصيد 5 مرات من أصل 9، وثاني أكثر لاعب أكمل تدخلات دفاعية ناجحة.

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ستيفن أوستاكيو لاعب الوسط وصفته صحيفة "ذا جارديان" من قبل بأنه بارع في اختراق منطقة الجزاء، وبناء الهجمات، والدفاع في العمق، وحتى قلب الدفاع لذلك فهو حلم كل مدرب.

وقبل كأس العالم 2022 في قطر صرّح لاعب الوسط آنذاك "كأس العالم حلم أصبح حقيقة. ما سنقدمه في هذه البطولة سيُغير نظرة الناس إلينا في كأس العالم 2026. نسعى هنا لبناء إرثٍ قيّم لشباب كندا، فنحن نلعب من أجلهم ومن أجل الجيل القادم من اللاعبين، أنا لا أذهب إلى كأس العالم لمشاهدة الآخرين يلعبون، أنا ذاهب إلى هناك للفوز".

والآن أوستاكيو يقود كندا إلى فوز وتأهل تاريخي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 ومواصلة الأحلام.

وسيلتقي منتخب كندا مع الفائز من مباراة هولندا ضد المغرب يوم السبت المقبل 4 يوليو في الثامنة مساءً بأولى مباريات دور الـ 16.