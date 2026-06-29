في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي

اقترب الأهلي خطوة من إتمام التعاقد مع علي محمود لاعب وسط إنبي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن كشف FilGoal.com سابقا تفكير الأهلي في التفاوض مع إنبي لضم علي محمود.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي

قدّم الأهلي عرضا لـ إنبي لضم علي محمود مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة لنسبة إعادة بيع لكن النادي البترولي طلب رفع قيمة العرض.

وطلب إنبي وضع 15 بندا في عقد انتقال اللاعب للأهلي تشمل الحصول على نسبة أكبر من إعادة بيع، ومكافآت مالية نظير المشاركة في المباريات والانضمام للمنتخب وتحقيق الألقاب المحلية والقارية.

وحتى الآن وصلت المفاوضات إلى مراحل نهائية وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة لحسمها.

فيما توصل اللاعب لاتفاق مع الأهلي على البنود الشخصية وفي في انتظار موافقة إنبي على العرض لإتمام الانتقال.

وأجرى اللاعب الكشف الطبي مع إنبي استعدادا للموسم الجديد وشارك في اليوم الأول من المران لحين حسم المفاوضات.

بينما شارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين، مساهما في إنهاء إنبي للدوري سادسا ووصيفا في كأس عاصمة مصر.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.