في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 01:25

كتب : حامد وجدي

علي محمود - لاعب إنبي

اقترب الأهلي خطوة من إتمام التعاقد مع علي محمود لاعب وسط إنبي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن كشف FilGoal.com سابقا تفكير الأهلي في التفاوض مع إنبي لضم علي محمود.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة حلم كندا المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني

قدّم الأهلي عرضا لـ إنبي لضم علي محمود مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة لنسبة إعادة بيع لكن النادي البترولي طلب رفع قيمة العرض.

وطلب إنبي وضع 15 بندا في عقد انتقال اللاعب للأهلي تشمل الحصول على نسبة أكبر من إعادة بيع، ومكافآت مالية نظير المشاركة في المباريات والانضمام للمنتخب وتحقيق الألقاب المحلية والقارية.

وحتى الآن وصلت المفاوضات إلى مراحل نهائية وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة لحسمها.

فيما توصل اللاعب لاتفاق مع الأهلي على البنود الشخصية وفي في انتظار موافقة إنبي على العرض لإتمام الانتقال.

وأجرى اللاعب الكشف الطبي مع إنبي استعدادا للموسم الجديد وشارك في اليوم الأول من المران لحين حسم المفاوضات.

بينما شارك علي محمود في 32 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين، مساهما في إنهاء إنبي للدوري سادسا ووصيفا في كأس عاصمة مصر.

وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث.

الأهلي علي محمود إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه خبر في الجول - عبد الواحد السيد يتولى منصب مدير الكرة في نادي مسار خبر في الجول - معتمد جمال في مفاوضات متقدمة مع الشرطة العراقي.. وموقفه من الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات انتقال تريزيجيه للرياض السعودي ما زالت قائمة رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: ضممنا صفقات جديدة.. وجددنا عقد محمود علاء خبر في الجول - علي جبر يتمم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر جروس وشارلروا.. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم علي محمود من إنبي 6 دقيقة | الدوري المصري
المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني 52 دقيقة | ميركاتو
حلم كندا ساعة | في المونديال
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا ساعة | منتخب مصر
كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين ساعة | منتخب مصر
تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532114/في-الجول-يكشف-تفاصيل-مفاوضات-الأهلي-لضم-علي-محمود-من-إنبي