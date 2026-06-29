المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

محمد هيثم - راسينج

إشتوريل راسينج محمد هيثم
نرشح لكم
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز بورنموث ينافس أرسنال على موهبة باريس سان جيرمان سكاي: ليفاندوفسكي يستعد للتوقيع مع شيكاغو فاير رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات انتقال تريزيجيه للرياض السعودي ما زالت قائمة
أخر الأخبار
المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني 35 دقيقة | ميركاتو
حلم كندا 49 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا ساعة | منتخب مصر
كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين ساعة | منتخب مصر
تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532113/المصري-الثاني-محمد-هيثم-ينضم-إلى-راسينج-سانتاندير-الإسباني