المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني

خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة

بورنموث ينافس أرسنال على موهبة باريس سان جيرمان

سكاي: ليفاندوفسكي يستعد للتوقيع مع شيكاغو فاير

رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه

الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه

مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات انتقال تريزيجيه للرياض السعودي ما زالت قائمة