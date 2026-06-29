خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 00:12

كتب : عمرو نبيل

هدف واحتفال أحمد زكي - إنبي - الأهلي

اقترب أحمد زكي لاعب إنبي من الانتقال للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الجونة توصل لاتفاق مع إنبي على استعارة اللاعب خلال الموسم المقبل.

الإعارة ستكون جافة وبدون بند أحقية الشراء ولمدة موسم واحد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - القناة يقترب من ضم محترف الجونة اسكواش - أمينة عرفي لـ في الجول: لن أنسى لقب العالم أبدا.. وما حدث في الجونة منحني حافزا سموحة يضم مدافع الجونة مجانا الجونة يقلب تأخره لفوز مثير على طلائع الجيش

زكي انتقل إلى إنبي في شهر يناير من عام 2025 قادما من مسار.

خلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما في 29 مباراة بقميص إنبي وسجل هدفا وحيدا.

وبشكل عام لعب زكي في 38 مباراة بقميص إنبي منذ الانضمام للفريق وسجل هدفين.

وكان الجونة قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري ليضمن البقاء في الدوري خلال الموسم المقبل.

إنبي الدوري المصري الجونة في الدوري
نرشح لكم
الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه خبر في الجول - عبد الواحد السيد يتولى منصب مدير الكرة في نادي مسار خبر في الجول - معتمد جمال في مفاوضات متقدمة مع الشرطة العراقي.. وموقفه من الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات انتقال تريزيجيه للرياض السعودي ما زالت قائمة رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: ضممنا صفقات جديدة.. وجددنا عقد محمود علاء خبر في الجول - علي جبر يتمم اتفاقه مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر جروس وشارلروا.. فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك خبر في الجول – بتروجت يقترب من ضم جناح أسترالي
أخر الأخبار
المصري الثاني.. محمد هيثم ينضم إلى راسينج سانتاندير الإسباني 34 دقيقة | ميركاتو
حلم كندا 49 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا ساعة | منتخب مصر
كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين ساعة | منتخب مصر
تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532111/خبر-في-الجول-إنبي-يوافق-على-إعارة-أحمد-زكي-لـ-الجونة