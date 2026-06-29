خبر في الجول - إنبي يوافق على إعارة أحمد زكي لـ الجونة

اقترب أحمد زكي لاعب إنبي من الانتقال للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الجونة توصل لاتفاق مع إنبي على استعارة اللاعب خلال الموسم المقبل.

الإعارة ستكون جافة وبدون بند أحقية الشراء ولمدة موسم واحد.

زكي انتقل إلى إنبي في شهر يناير من عام 2025 قادما من مسار.

خلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما في 29 مباراة بقميص إنبي وسجل هدفا وحيدا.

وبشكل عام لعب زكي في 38 مباراة بقميص إنبي منذ الانضمام للفريق وسجل هدفين.

وكان الجونة قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري ليضمن البقاء في الدوري خلال الموسم المقبل.