إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على ضرورة دعم حمزة عبد الكريم مهاجم الفراعنة الشاب وفريق برشلونة الإسباني.

وقال إبراهيم عبر أون سبورت: "حمزة عبد الكريم من المواهب الرائعة في كرة القدم والتي تظهر لك من حيث لا تدري، مثلما ظهر لامين يامال وانضم إلى إسبانيا".

وأضاف "عندما يظهر لك موهبة جيدة مثل حمزة عبد الكريم يجب أن نفرح بها، وهو يمتلك إمكانيات رائعة نحن نراها فيه ونريد ظهور أكثر من لاعب بنفس موهبة حمزة".

وواصل "حمزة عبد الكريم لاعب مبشر جدا ولاعب قوي جدا ومميز في القوة وضربات الرأس والسرعة وأيضا لديه روح عالية في اللعب".

وأكد "عندما يطلب برشلونة ضم حمزة عبد الكريم ومدربه يطلب تصعيده للفريق الأول في فترة الإعداد فالتأكيد هم يروا فيه مميزات مهمة والأكيد "إنهم بيفهموا أكتر منا".

وأتم تصريحاته "أول انضمام لـ زيكو مع منتخب مصر جاء في كأس العالم، وهذا يدل أنه لاعب مهم ومميز وأمر جيد له".

ويتواجد حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم بعدما انضم لأول مرة لقائمة الفراعنة في المونديال.