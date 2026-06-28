كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32

هنأ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) الدول الـ 9 التي تأهلت إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وتأهلت 9 دول إفريقية من أصل 10 إلى دور الـ 32 من كأس العالم فيما ودعت تونس مبكرا من دور المجموعات.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف عبر موقع كاف: "بالنيابة عن الاتحاد الأعضاء في كاف، والتي تمثل 54 دولة إفريقية، أود التقدم بالتهنئة للاعبي المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية لكل من الجزائر وكاب فيردي وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية ومصر وغانا والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا لتأهلهم المستحق لدور الـ 32 من كأس العالم 2026".

وأضاف "رفع اللاعبون والأجهزة الفنية اسم بلادهم عاليا، كما رفعوا اسم 1.6 مليار نسمة في القارة وفي الشتات الإفريقي".

وأكمل "إن القدرة التنافسية العالمية والجودة العالمية لكرة القدم الإفريقية تتجلى بوضوح في انتصارات وتأهل المنتخبات الإفريقية التسعة إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026".

وواصل "إن العمل الجاد والاستثمارات في تطوير كرة القدم للشباب، والتدريب، ودوريات كرة القدم الاحترافية، والبنية التحتية لكرة القدم في كل من الاتحادات الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي، وفي مسابقات الاتحاد الإفريقي، تُعد إنجازا عظيما".

وتابع "بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها. اجتذبت أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية والإدارة والمالية والتدقيق التي تم تطبيقها رعاة وشركاء جدد، وساهمت هذه الشراكات المالية في تطوير ونمو كرة القدم الإفريقية. كما أود أن أهنئ رؤساء الاتحادات الـ 9 ولجانهم التنفيذية، وأن أشكر الحكومات الإفريقية على تعاونها ودعمها للاتحادات الأعضاء في بلدانها".

وأتم "يتمنى الاتحاد الإفريقي كل التوفيق لجميع المنتخبات الإفريقية التسعة التي ستواصل المنافسة في كأس العالم 2026 ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون رفع اسم بلادهم وإفريقيا عاليا".

وإليكم جدول مباريات دور الـ 32 بالمواعيد والملاعب

الإثنين 29 يونيو - 11:30 مساء - ألمانيا × باراجواي - ملعب بوسطن

الأربعاء 1 يونيو - 00:00 منتصف الليل - فرنسا × السويد - ملعب نيويورك

الأحد 28 يونيو - 10:00 مساء - جنوب إفريقيا × كندا - ملعب لوس أنجلوس

الثلاثاء 30 يونيو - 4:00 فجرا - هولندا × المغرب - ملعب مونتيري

الجمعة 3 يوليو - 2:00 صباحا - البرتغال × كرواتيا - ملعب تورنتو

الخميس 2 يوليو - 10:00 مساء - إسبانيا × النمسا - ملعب لوس أنجلوس

الخميس 2 يوليو - 3:00 صباحا - أمريكا × البوسنة - ملعب سان فرانسيسكو

الأربعاء 1 يوليو - 11:00 مساءً - بلجيكا × السنغال - ملعب سياتل

الإثنين 29 يونيو - 8:00 مساءً - البرازيل × اليابان - ملعب هيوستون

الثلاثاء 30 يونيو - 8:00 مساءً - كوت ديفوار × النرويج - ملعب دالاس

الأربعاء 1 يوليو - 4:00 صباحا - المكسيك × الإكوادور - ملعب أزتيكا

الأربعاء 1 يوليو - 7:00 مساءً - إنجلترا × الكونغو الديمقراطية - ملعب أتلانتا

السبت 4 يوليو - 1:00 صباحا - الأرجنتين × كاب فيردي - ملعب ميامي

الجمعة 3 يوليو - 9:00 مساءً - أستراليا × مصر - ملعب دالاس

الجمعة 3 يوليو - 6:00 صباحا - سويسرا × الجزائر - ملعب فانكوفر

السبت 4 يوليو - 4:30 صباحا - كولومبيا × غانا - ملعب كانساس سيتي