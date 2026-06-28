كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين

الأحد، 28 يونيو 2026 - 23:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - هيثم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن حقيقة وجود أزمة مع اللاعب هيثم حسن في معسكر الفراعنة بكأس العالم.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

مصر

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت: "لم أر أي شيء عن وجود أزمة بشأن هيثم حسن، هو لاعب جيد وخلوق جدا وأيضا والده وأسرته، هيثم كان سيشارك في أي لحظة من المباريات السابقة ولكن مجريات اللعب جعلته لا يشارك".

وأضاف "هيثم كان من المفترض أن يبدأ في أحد المباريات ولكن ظروف كل مباراة تجعل حسام حسن يغير أفكاره بشكل مستمر، واللاعب منتظم وملتزم معنا وبالعكس فهو لاعب مهم جدا جدا لنا ولمصر".

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وواصل "هدفنا هو إسعاد الشعب المصري في أكبر وأعظم بطولة في العالم وهذا واجب علينا لأننا نلعب باسم مصر ونتمنى تحقيق المزيد".

وشدد "أحلم أن يصل منتخب مصر لأبعد مكان في كأس العالم".

وأوضح "مساندة الشعب المصري لنا وسهره طوال الليل لمشاهدة مباريات منتخب مصر والجمهور الكبير الذي يحضر لتشجيعنا في أمريكا يحرك مشاعرنا بشكل كبير جدا، وعندما نرى فرحة كل هذه الجماهير نشعر بالفخر الكبير".

وشرح "كنا نشعر بالحزن قبل قدومنا لمنتخب مصر عندما يخرج اللاعبين من الملعب دون تحية الجمهور، لأن الجمهور يريد مقابلة اللاعبين وهذا حقهم علينا، ولذلك بعد كل مباراة نأخذ اللاعبين إلى الجمهور وهذه نقطة مهمة جدا في اعتقادنا أنا وحسام".

وأكد "جمهور المنتخبات الأخرى في أمريكا يغير مما يفعله الجمهور المصري وما يفعله لاعبي مصر مع الجمهور بعد المباريات".

وعن إصابات اللاعبين قال: "محمد صلاح بدأ العلاج والتأهيل في نفس يوم مباراة إيران وهو حالته جيدة ويسير بخطوات جيدة، وبنسبة كبيرة سيتواجد ضد أستراليا".

واستطرد "حمدي فتحي يؤدي العلاج والتأهيل بشكل جيد ونأمل في تواجده معنا أمام أستراليا، ولكن من الصعب لحاق أحمد فتوح بالمباراة".

وأتم تصريحاته "حسام عبد المجيد سيعود للتدريبات بعدما أنهى البروتوكول الخاص بإصابات الرأس".

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