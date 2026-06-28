تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب

الأحد، 28 يونيو 2026 - 23:09

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار - يان ديوماندي

يستعد باريس سان جيرمان للدخول بقوة في سباق التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، جناح لايبزيج، والمطلوب أيضا في ليفربول، وذلك حال أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاما، أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات، بالتزامن مع مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026.

ويتمسك لايبزيج باستمرار لاعبه، إذ تشير التقارير إلى أن النادي الألماني لن يوافق على بيعه بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

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ووفقا للصحفي فابريس هوكينز، فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بعرض رسمي فور إعلان ديوماندي أن أولويته هي الانتقال إلى بطل فرنسا، رغم أن النادي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع لايبزيج، على عكس ليفربول الذي تحرك بالفعل.

ويمتلك باريس سان جيرمان أفضلية المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بعدما فرض هيمنته على الدوري الفرنسي وأصبح من أبرز المرشحين لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يسعى ليفربول بقيادة مديره الفني الجديد أندوني إيراولا إلى تدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرى في ديوماندي القطعة المفقودة في الخط الأمامي.

ويبحث ليفربول عن تعويض رحيل محمد صلاح، ويعتقد مسؤولو النادي أن جناح لايبزيج يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة هجوم الفريق في السنوات المقبلة.

ورغم ارتباط ليفربول بعدة أسماء أخرى في مركز الجناح، مثل سعيد الملاح ويانكوبا مينتيه، فإن ديوماندي يظل الخيار الأبرز داخل النادي، بفضل المستويات المميزة التي قدمها.

كما يضع ليفربول الفرنسي برادلي باركولا ضمن خياراته البديلة في حال فشل التعاقد مع ديوماندي، لكن لاعب باريس سان جيرمان يفضل اللعب في الجبهة اليسرى، وهو ما يعني أن النادي الإنجليزي سيظل بحاجة إلى جناح أيمن قادر على سد الفراغ الذي تركه محمد صلاح.

ويملك ريو نجوموها خبرة في اللعب على الطرف الأيمن، لكنه يقدم أفضل مستوياته في الجهة اليسرى، وهو ما يجعل تدعيم هذا المركز أولوية بالنسبة لإدارة ليفربول قبل انطلاق موسم 2026-2027.

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