كأس العالم – رقم مميز لـ محمد صلاح في صناعة الفرص بعد نهاية المجموعات

حقق محمد صلاح قائد منتخب مصر رقما جديدا على مستوى صناعة الفرص لزملائه، وذلك بعد خوض 3 مباريات في دور المجموعات لكأس العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وشارك صلاح مع منتخب مصر في مجموعات كأس العالم أمام كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبعد نهاية دور المجموعات جاء محمد صلاح في المركز الثالث بين كل اللاعبين في قائمة الأكثر صناعة للفرص.

ونجح صلاح في صناعة 11 فرصة محققة لزملائه لتسجيل الأهداف، ليأتي في المركز الثالث خلف كل من لينادرو تروسارد نجم منتخب بلجيكا بـ13 فرصة، وأشرف حكيمي قائد المغرب بـ12 فرصة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبالتساوي مع بلجيكا المتصدر.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل.