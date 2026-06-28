حكيمي: محمد صلاح مثال لنجاح اللاعب العربي والإفريقي

الأحد، 28 يونيو 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

يرى أشرف حكيمي أن محمد صلاح من الأمثلة العربية والإفريقية الناجحة في كرة القدم على المستوى العالمي بسبب عمله الكبير رغم ما حققه من إنجازات.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال حكيمي عبر بودكاست AB talks: "أحيانا يتم التركيز على جودة اللاعبين الإسبان أو الفرنسيين أو البرازيليين ولكن نحن العرب والأفارقة نلعب كثيرا في الشوارع ونعرف تفاصيل الشارع ولكن الفارق هو أننا أحيانا نكون كسالى قليلا".

وواصل "لدينا أمثلة ناجحة مثل محمد صلاح بعد كل ما حققه وفي هذا العمر لا يزال يعمل ويضحي بالكثير من الأشياء، يمكنني أن أرى مقدار عمله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويهتم بالتغذية وبكل شيء وأنا أحاول أن أفعل المثل ولدي متخصصين بالقرب مني ليساعدونني على تقديم أفضل ما لدي".

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ويشارك حكيمي حاليا مع المغرب في كأس العالم 2026.

ووصل منتخب المغرب إلى دور الـ 32 من كأس العالم بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف البرازيل ومتفوقا على اسكتلندا وهايتي.

ويلتقي منتخب المغرب مع هولندا في دور الـ 32 من المونديال.

محمد صلاح المغرب أشرف حكيمي
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