مع الوصول لـ دور الـ 32.. كيف تفوز بركلات الترجيح في كأس العالم

مع الوصول إلى الأدوار الإقصائية لـ كأس العالم 2026 يبدأ التفكير في ركلات الترجيح.

ومع الوصول لدور الـ 32 في النسخة الأكبر من كأس العالم فهذا يعني احتمال الوصول لركلات الترجيح أكثر من أي وقت مضى.

وشهدت نسخة 2022 من كأس العالم، وصول 5 مباريات لركلات الترجيح كرقم قياسي، وربما يتحطم هذا الرقم في 2026 كحال باقي الأرقام.

إجمالا في تاريخ كأس العالم وبدءا من 1982 وصلت 35 مباراة لركلات الترجيح، نُفذت خلالها 320 ركلة.

هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" مع "أوبتا" لتحليل الأرقام استعرضوا مجموعة من الأرقام ينقلها لكم FilGoal.com.

31 منتخبا وصل إلى ركلات الترجيح في كأس العالم تاريخيا.

منتخب الأرجنتين يمتلك الرقم الأكبر برصيد 7 مرات فازت في 6 وخسرت 1.

وحققت ألمانيا وكرواتيا نسبة نجاح 100% في 4 محاولات ترجيحية في كأس العالم.

فيما يأتي منتخب إسبانيا كأكثر منتخب خسر ركلات الترجيح في كأس العالم برصيد 4 مرات من 5 آخرها ضد المغرب في 2022.

إنجلترا وهولندا وإيطاليا خسروا 3 مرات من أصل 4، وفرنسا كذلك خسرت 3 مرات لكن من أصل 5.

وفي مناسبتين لم تحقق اليابان والمكسيك ورومانيا الفوز في ركلات الترجيح بنسبة فشل 100%.

عربيا منتخب المغرب هو الوحيد الذي وصل لركلات الترجيح في كأس العالم وفاز في تلك المرة الوحيدة بفضل تفوقه على إسبانيا في 2022.

ويعد منتخب إنجلترا الأكثر إهدار ركلات الترجيح برصيد 8 ركلات مهدرة أكثر من أي دولة أخرى.

في المقابل سجل لاعبو ألمانيا 17 ركلة ترجيحية من أصل 18 وصلوا لها.

وسجلت منتخبات بلجيكا وكوريا الجنوبية وباراجواي 5 ركلات من 5، فيما يعد منتخب سويسرا الوحيد الذي لم يسجل أي ركلة ترجيحية بـ 3 من 3.

الأكثر تسجيلا

يعد ليونيل ميسي ولوكا مودريتش أكثر من انبرى لركلة ترجيحية في تاريخ كأس العالم في 3 مباريات وسجل الثنائي بنسبة نجاح 100% في الـ 3 محاولات.

سجل 23 لاعبا هدفين من أصل ركلتين في كأس العالم.

فيما سجل الإيطالي روبرتو باجيو هدفين من أصل 3. لكن الركلة التي أهدرها كانت الركلة الشهيرة في نهائي عام 1994.

القفاز الذهبي

بالنسبة للحراس يعد دانييل سوباسيتش ودومينيك ليفاكوفيتش ثنائي كرواتيا الأكثر تصديا لركلات الترجيح برصيد 4 لكل حارس.

ويتساوى مع الثنائي كل من هارالد شوماخر حارس ألمانيا وسيرجيو جويكوتشيا حارس الأرجنتين.

ويعتبر سوباسيتش وليفاكوفيتش إلى جانب ريكاردو حارس البرتغال، الذين أنقذوا 3 ركلات ترجيح في مباراة واحدة.

لكن البرتغالي يتفوق بأعلى نسبة تصديات، بنسبة 75%، حيث واجه 4 ركلات ترجيح فقط.

اختار مكانك المفضل

101 ركلة ترجيح سُجلت في كأس العالم سُددت في الجهة اليسرى للمرمى، وسُجل 76 هدفا في الجهة اليمنى، و45 في المنتصف.

نسبة تسجيل ركلات الترجيح في الشباك تصل إلى 72.4% إذا سددت يمينا، لكمها تقل لـ 71.1% إذا سددت يسارا، ونجح 61.6% فقط في التسجيل بعد التسديد في منتصف المرمى.

19.2% من التسديدات المسددة في منتصف المرمى اصطدمت بالعارضة، مقارنة بنسبة 5.7% فقط من التسديدات على كلا الجانبين.

من يسدد أولا يفوز؟

لا توجد ميزة واضحة، من سدد أولا انتصر في 17 مرة، فيما انتصر الفريق الذي سدد ثانيا في 18 مرة.

وتصل نسبة نجاح تسديدة الأولى لكل فريق لـ 72.9% ومع الوصول للركلتين الثانية والثالثة تقل النسبة لـ 71.5%.

ثم تصل لـ 64.2% عند الوصول للركلة الرابعة، وتعود لترتفع في الركلة الخامسة بـ 66.7%.

المركز المفضل

أفضل لاعبين سجلوا أهدافا من ركلات ترجيح في كأس العالم هم المهاجمون بنسبة 75% من أصل 100 تسديدة.

فيما سجل لاعبو الوسط 67.9% من أصل 140 ركلة، وسجل المدافعون 65% من أصل 80 تسديدة.

ولم يسدد أي حارس مرمى ركلة ترجيحية على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

وسُددت 80% من الكرات بالقدم اليمنى، وسجل المسددون بالقدم اليمنى لـ 69.5% فيما سجل أصحاب القدم اليسرى 68.8%.

دور البدلاء

لو ركزنا على اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء في الدقائق الأخيرة لتسديد ركلة ترجيح فإن هناك 5 فقط حلوا كبدلاء من بينهم 3 في كأس العالم 2022.

في نهائي 2022 شارك باولو ديبالا مع الأرجنتين وسجل ركلته في شباك فرنسا.

وسبقه بيير ليتبارسكي الذي سجل الركلة الترجيحية في فوز ألمانيا الغربية على المكسيك في 1986.

وفي مباراة المغرب وإسبانيا في ربع نهائي 2022 أهدر بدر بانون وبابلو سارابيا.

في 2006 أهدر جيمي كاراجر بعدما شارك قبل نهاية اللقاء بدقيقتين أمام ريكاردو حارس البرتغال.

وبالنسبة للحراس فلا ننسى تيم كرول الذي شارك ضد كوستاريكا في 2014 كبديل وتصدى لركلتين قادتا هولندا لنصف النهائي.

فيما ظل كبديل في نصف النهائي ضد الأرجنتين مشاهدا ياسبر سيليسن يفشل في التصدي لأي ركلة للتانجو وخسارة فرصة الوصول للنهائي.

فلمن ستبتسم ركلات الترجيح في كأس العالم 2026؟