كرة سلة – أوجستي يعلن قائمة منتخب مصر للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم

الأحد، 28 يونيو 2026 - 22:12

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين منتخب مصر سلة

أعلن أوجستي بوش المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027، والتي تقام في دولة أنجولا في الفترة من 1 حتى 5 يوليو المقبل.

ويرأس بعثة منتخب مصر في أنجولا، الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات كل من:

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عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - ميدو طه - بيبو زهران - آدم موسى - إسماعيل مسعود - خالد عبد الناصر - ياسين شيخو - حمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري الأول للرجال كل من: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، سامح صلاح مديرًا إداريًا.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض معسكرًا داخليًا في صالة حسن مصطفى تخلله بعض المباريات الودية القوية التي تجهز الفراعنة لخوض الاستحقاقات المقبلة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم الخاصة بقارة إفريقيا برصيد 4 نقاط.

خلف مالي المتصدر بـ6 نقاط وأنجولا الثاني بـ5 نقاط، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة
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