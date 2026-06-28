مباشر كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(0) كندا.. موديبا يشتت من على الخط

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد كندا في أولى مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء هولندا ضد المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء