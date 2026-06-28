سكاي: ليفاندوفسكي يستعد للتوقيع مع شيكاغو فاير

الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من التوقيع مع فريق شيكاغو فاير الأمريكي.

وفقا لسكاي فإن ليفاندوفسكي يستعد للخضوع للكشف الطبي مع الفريق الأمريكي خلال الساعات المقبلة.

وسيوقع النجم البولندي على عقد لمدة موسمين مع شيكاغو فاير.

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ورحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بنهاية تعاقده عقب نهاية الموسم.

صاحب الـ 37 عاما كان قد انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وخلال 4 مواسم شارك ليفاندوفسكي في 193 مباراة بقميص برشلونة وسجل 120 هدفا وصنع 24 آخرين.

ونجح المهاجم البولندي في تسجيل 19 هدفا خلال الموسم الماضي في 46 مباراة مع برشلونة.

ويحتل شيكاغو فاير حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة شيكاغو فاير
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