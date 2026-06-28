سكاي: ليفاندوفسكي يستعد للتوقيع مع شيكاغو فاير
الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن اقتراب روبرت ليفاندوفسكي من التوقيع مع فريق شيكاغو فاير الأمريكي.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وفقا لسكاي فإن ليفاندوفسكي يستعد للخضوع للكشف الطبي مع الفريق الأمريكي خلال الساعات المقبلة.
وسيوقع النجم البولندي على عقد لمدة موسمين مع شيكاغو فاير.
ورحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بنهاية تعاقده عقب نهاية الموسم.
صاحب الـ 37 عاما كان قد انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.
وخلال 4 مواسم شارك ليفاندوفسكي في 193 مباراة بقميص برشلونة وسجل 120 هدفا وصنع 24 آخرين.
ونجح المهاجم البولندي في تسجيل 19 هدفا خلال الموسم الماضي في 46 مباراة مع برشلونة.
ويحتل شيكاغو فاير حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(0) كندا.. محاولات تفتقد للإنهاء تشكيل كأس العالم - عودة موكوينا في وسط جنوب إفريقيا.. وديفيز على دكة كندا لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة جنون إيران رونالدو يبتعد عن ميسي كأس العالم - مدرب كندا يعلن مشاركة ديفيز أمام جنوب إفريقيا انتهت كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) البرتغال.. تعادل سلبي