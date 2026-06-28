تشكيل كأس العالم - عودة موكوينا في وسط جنوب إفريقيا.. وديفيز على دكة كندا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

هدف ماسيكو - جنوب إفريقيا - كوريا الجنوبية

عاد تيبوهو موكوينا لقيادة خط وسط جنوب إفريقيا في مواجهة كندا بأولى مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

وأجرى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا تغييرا وحيدا في تشكيل بافانا بافانا بمشاركة موكوينا بعد عودته من الإيقاف بدلا من ثالينتي مباثا.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يعلن إصابة أوجارتي بقطع في الرباط الصليبي كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية

في المقابل يتواجد ألفونسو ديفيز نجم كندا على مقاعد البدلاء رغم إعلان جيسي مارش المدير الفني جاهزيته للمشاركة.

وعاد مويس بومبيتو في خط الدفاع ويشارك لأول مرة أساسيا بعدما اكتفى بالمشاركة كبديل ضد قطر.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – إيمي أوكون – مبكيزيلي موبكازي – أوبيري موديبا

الوسط: تيبوهو موكوينا – سيفوهيلو سيتهول – أوسين أبوليس

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج - إيفدينس ماكجوبا - ثابيلو ماسيكو

وجاء تشكيل كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

الدفاع: أليستير جونستون – مويس بومبيتو – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا

الوسط: تاجون بوكانان – ستيفن أوستاكيو - ناثان ساليبا – ليام ميلر

الهجوم: تاني أولواسي – جوناثان ديفيد

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء هولندا ضد المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم.

جنوب إفريقيا كندا كأس العالم تشكيل كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه كأس العالم - حصيلة ضعيفة للمنتخبات العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات كأس العالم - مودريتش: أستمتع بكل لحظة لأن النهاية تقترب كأس العالم - مازة: تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا كأس العالم - عوار: عشنا ضغطا رهيبا أمام النمسا.. ونحترم سويسرا كثيرا
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - عودة موكوينا في وسط جنوب إفريقيا.. وديفيز على دكة كندا 9 دقيقة | في المونديال
رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يعلن إصابة أوجارتي بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح ساعة | في المونديال
منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية ساعة | رياضات أخرى
بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية ساعة | في المونديال
الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532098/تشكيل-كأس-العالم-عودة-موكوينا-في-وسط-جنوب-إفريقيا-وديفيز-على-دكة-كندا