تشكيل كأس العالم - عودة موكوينا في وسط جنوب إفريقيا.. وديفيز على دكة كندا

عاد تيبوهو موكوينا لقيادة خط وسط جنوب إفريقيا في مواجهة كندا بأولى مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب سوفي ستيديوم بصافرة برتغالية من جواو بيدرو بينيرو.

وأجرى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا تغييرا وحيدا في تشكيل بافانا بافانا بمشاركة موكوينا بعد عودته من الإيقاف بدلا من ثالينتي مباثا.

في المقابل يتواجد ألفونسو ديفيز نجم كندا على مقاعد البدلاء رغم إعلان جيسي مارش المدير الفني جاهزيته للمشاركة.

وعاد مويس بومبيتو في خط الدفاع ويشارك لأول مرة أساسيا بعدما اكتفى بالمشاركة كبديل ضد قطر.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – إيمي أوكون – مبكيزيلي موبكازي – أوبيري موديبا

الوسط: تيبوهو موكوينا – سيفوهيلو سيتهول – أوسين أبوليس

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج - إيفدينس ماكجوبا - ثابيلو ماسيكو

Bafana Bafana Starting XI vs Canada ⚽️ Bafana Bafana 🇿🇦 vs Canada 🇨🇦 📅 Sunday, 28 June 2026 ​🏟️ Los Angeles Stadium 🕕 Kick-off: 21:00pm SA Time 🖥 SABC 1/3 & SABC+#Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/gm5EGPbjJc — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026

وجاء تشكيل كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

الدفاع: أليستير جونستون – مويس بومبيتو – ديريك كورنيليوس – ريتشي لاريا

الوسط: تاجون بوكانان – ستيفن أوستاكيو - ناثان ساليبا – ليام ميلر

الهجوم: تاني أولواسي – جوناثان ديفيد

Today’s starters, presented by @GE_Appliances 🍁 Moïse and DC at the back 🍁 Tajon and Liam provide the width 🍁 JD and Tani up top 🇨🇦 🇿🇦 LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء هولندا ضد المغرب في دور الـ 16 من كأس العالم.