رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه
الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:00
كتب : FilGoal
أتم بنفيكا اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لاعبه كليمون لونجليه بشكل نهائي وفقا لفابريزيو رومانو المختص بالانتقالات.
كليمون لونجليه
النادي : أتلتيكو مدريد
وفقا لرومانو فإن لونجليه سيوقع مع بنفيكا على عقد لمدة 3 مواسم.
ويبحث بنفيكا عن مدافع لتعويض رحيل نيكولاس أوتاميندي الذي رحل بنهاية تعاقده.
لونجليه صاحب الـ 31 عاما كان قد انضم لأتلتيكو مدريد قادما من برشلونة في 2024 على سبيل الإعارة.
وفي بداية الموسم الماضي انتقل لونجليه لأتلتيكو مدريد بشكل نهائي.
وشارك لونجليه في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص أتلتيكو مدريد وصنع هدفا.
وسيشارك بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن أنهى الموسم بالمركز الثالث في الدوري البرتغالي.
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