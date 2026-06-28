رومانو: بنفيكا يتمم اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لونجليه

الأحد، 28 يونيو 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

كليمون لونجليه - توتنام

أتم بنفيكا اتفاقه مع أتلتيكو مدريد على ضم لاعبه كليمون لونجليه بشكل نهائي وفقا لفابريزيو رومانو المختص بالانتقالات.

وفقا لرومانو فإن لونجليه سيوقع مع بنفيكا على عقد لمدة 3 مواسم.

ويبحث بنفيكا عن مدافع لتعويض رحيل نيكولاس أوتاميندي الذي رحل بنهاية تعاقده.

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لونجليه صاحب الـ 31 عاما كان قد انضم لأتلتيكو مدريد قادما من برشلونة في 2024 على سبيل الإعارة.

وفي بداية الموسم الماضي انتقل لونجليه لأتلتيكو مدريد بشكل نهائي.

وشارك لونجليه في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص أتلتيكو مدريد وصنع هدفا.

وسيشارك بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن أنهى الموسم بالمركز الثالث في الدوري البرتغالي.

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