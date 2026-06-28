كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح

الأحد، 28 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - نيوزيلندا

أشاد يورجن كلوب المدير الفني الأسبق لليفربول بمستوى محمد صلاح ومنتخب مصر في كأس العالم، مؤكدا على أن صلاح لاعب استثنائي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال كلوب في مقابلة له: "رأيت منشورا لساديو ماني وهو يضع صورة نتيجة مباراة مصر ضد إيران وعليها قلب، فأخذت لقطة للشاشة وأرسلتها إلى صلاح لأتأكد هل شاهد المنشور أم لا وكان شاهده بالفعل، هذه هي الذكريات التي نشاركها معا".

وأضاف "إنه لاعب استثنائي وقدوة للكثيرين ليس فقط في العالم ولكن أيضا في العالم العالم".

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وأكمل "أعتقد أن مصر واحدة من الدول التي من الأفضل لي ألا أقضي فيها إجازتي لأن صلاح جعلني مشهورا جدا هناك".

وأتم تصريحاته "لقد حالفنا الحظ بالعديد من اللاعبين لكني أعتقد أن صلاح استثنائي نظرا للأرقام التي حققها على مر السنين ولا يمكن مقارنته بأحد".

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم.

وتأهل منتخب مصر من مجموعته في المركز الثاني بـ5 نقاط، بالتساوي مع بلجيكا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم.

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