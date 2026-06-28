منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية

حقق منتخب مصر للبولو فوزا مهما ومستحقا على نظيره النيجيري بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف، في افتتاح منافسات بطولة Kano Polo Club International Tournament، المقامة على ملاعب Kano Polo Club ، ليقترب المنتخب الوطني من حصد لقب البطولة قبل المواجهة النهائية الحاسمة اليوم .

وشهد اللقاء أداءاً قويا من لاعبي المنتخب المصري أمام المنتخب النيجيري الذين نجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات المباراة، وحسم المواجهة أمام أصحاب الأرض بفارق هدف، ليضعوا أنفسهم على بعد خطوة واحدة من التتويج بالبطولة.

ويرأس بعثة المنتخب المصري اللواء حسام رجب، بينما يترأس الاتحاد المصري للبولو الدكتور محمد الشامي، والذي أكد أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه لاعبو المنتخب، والجهود الكبيرة المبذولة لتطوير رياضة البولو في مصر وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.

وأضاف الشامي أن المنتخب يخوض البطولة بروح عالية وطموح كبير لرفع اسم مصر، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على استكمال المشوار بنفس الأداء القوي وتحقيق الفوز في المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويضم منتخب مصر للبولو كلا من مروان الأفندي ( كابتن الفريق )، و إبراهيم زهدي ، وإسماعيل عوض الله ، وعلي الكاشف.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها إلى تأكيد تفوقه وحصد لقب بطولة Kano Polo Club، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل رياضة البولو المصرية على المستوى الدولي.