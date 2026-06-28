كأس العالم - بعد الخروج المبكر.. استقالة مدرب كوريا الجنوبية

الأحد، 28 يونيو 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

هونج ميونج بو - كوريا الجنوبية

أعلن هيونج ميونج بو مدرب منتخب كوريا الجنوبية استقالته من تدريب الفريق.

وجاءت استقالة بو بعد إقصاء كوريا الجنوبية من كأس العالم 2026.

وعقد المدرب الكوري مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن قراره.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا كأس العالم - بروس: لعبنا بشكل ممتاز أمام كوريا الجنوبية.. وأغلقنا المساحات كأس العالم - سجل هدف التأهل.. ماسيكو رجل مباراة جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: نتيجة مخيبة للآمال لكنها مسؤوليتي

وقال بو خلال المؤتمر: "أعتذر للشعب الكوري الجنوبي الذي يحب كرة القدم، وأود أن أعلن استقالتي من منصب المدير الفني".

وواصل "لم يكن قرار تولي تدريب المنتخب الوطني سهلا على الإطلاق، لكن منذ اللحظة التي قررت فيها قبول المهمة لم أفكر في أي سبب آخر، كنت أؤمن بأن مسؤوليتي الوحيدة هي الوفاء بالأمانة التي أوكلت إلي حتى النهاية".

وفشل منتخب كوريا الجنوبية في الوصول لدور الـ 32 من كأس العالم بعد احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفازت كوريا الجنوبية على التشيك في الجولة الأولى، قبل أن تتعرض لهزيمتين متتاليتين من المكسيك وجنوب إفريقيا.

وأصبح بو ثاني مدرب يرحل بعد الإقصاء من كأس العالم 2026 عقب ستيف كلارك مدرب اسكتلندا.

كما كان صبري لموشي مدرب تونس قد رحل عن تدريب الفريق عقب المباراة الأولى في البطولة ضد السويد ليحل هيرفي رينار بدلا منه.

توقع طريق بطل كأس العالم من دور الـ32 إلى الفوز باللقب

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كوريا الجنوبية كأس العالم 2026 هيونج ميونج بو
نرشح لكم
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين كأس العالم – رقم مميز لـ محمد صلاح في صناعة الفرص بعد نهاية المجموعات مع الوصول لـ دور الـ 32.. كيف تفوز بركلات الترجيح في كأس العالم انتهت كأس العالم - جنوب إفريقيا (0)-(1) كندا.. فوز قاتل تشكيل كأس العالم - عودة موكوينا في وسط جنوب إفريقيا.. وديفيز على دكة كندا كأس العالم - كلوب: أرسلت منشور ماني عن منتخب مصر إلى محمد صلاح
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: برشلونة ضم حمزة عبد الكريم بالتأكيد يفهمون أكثر منا 5 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم - موتسيبي يهنئ الدول الإفريقية الـ 9 المتأهلة لدور الـ 32 13 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين 18 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك لضم ديوماندي.. وليفربول يترقب 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم – رقم مميز لـ محمد صلاح في صناعة الفرص بعد نهاية المجموعات ساعة | في المونديال
حكيمي: محمد صلاح مثال لنجاح اللاعب العربي والإفريقي ساعة | الوطن العربي
مع الوصول لـ دور الـ 32.. كيف تفوز بركلات الترجيح في كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532093/كأس-العالم-بعد-الخروج-المبكر-استقالة-مدرب-كوريا-الجنوبية