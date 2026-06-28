بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية

أعلن هيونج ميونج بو مدرب منتخب كوريا الجنوبية استقالته من تدريب الفريق.

وجاءت استقالة بو بعد إقصاء كوريا الجنوبية من كأس العالم 2026.

وعقد المدرب الكوري مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن قراره.

وقال بو خلال المؤتمر: "أعتذر للشعب الكوري الجنوبي الذي يحب كرة القدم، وأود أن أعلن استقالتي من منصب المدير الفني".

وواصل "لم يكن قرار تولي تدريب المنتخب الوطني سهلا على الإطلاق، لكن منذ اللحظة التي قررت فيها قبول المهمة لم أفكر في أي سبب آخر، كنت أؤمن بأن مسؤوليتي الوحيدة هي الوفاء بالأمانة التي أوكلت إلي حتى النهاية".

وفشل منتخب كوريا الجنوبية في الوصول لدور الـ 32 من كأس العالم بعد احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفازت كوريا الجنوبية على التشيك في الجولة الأولى، قبل أن تتعرض لهزيمتين متتاليتين من المكسيك وجنوب إفريقيا.

وأصبح بو ثاني مدرب يرحل بعد الإقصاء من كأس العالم 2026 عقب ستيف كلارك مدرب اسكتلندا.

كما كان صبري لموشي مدرب تونس قد رحل عن تدريب الفريق عقب المباراة الأولى في البطولة ضد السويد ليحل هيرفي رينار بدلا منه.

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