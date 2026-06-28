الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه

الأحد، 28 يونيو 2026 - 18:48

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر ضد إسبانيا - تريزيجيه

توصل نادي الرياض السعودي إلى اتفاق مع الأهلي من أجل ضم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأحمر ومنتخب مصر.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية" أن نادي الرياض توصل بالفعل لاتفاق مع الأهلي لشراء عقد تريزيجيه.

وأن النادي السعودي يقترب من التوصل لاتفاق مع تريزيجيه على بنود التعاقد الشخصية.

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كما أكدت اللاعب المصري لديه رغبة في خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي.

وتتوقع الصحيفة إتمام الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com :"ما يتردد عن تنازل تريزيجيه عن 300 ألف دولار والانتقال إلى الرياض السعودي غير صحيح".

وأضاف "المفاوضات ما زالت قائمة بين جميع الأطراف، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي وإتمام الصفقة".

وأفادت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

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