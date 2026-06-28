لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم
الأحد، 28 يونيو 2026 - 18:35
كتب : FilGoal
بعد نهاية دور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا، تحددت جميع مباريات دور الـ32 وتم تحديد طريق البطولة إلى النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com لعبة مشوار البطولة وخلالها سيكون بمقدرتك اختيار نتائج مباريات الأدوار الإقصائية واختيار بطل كأس العالم.
وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى الدور الثاني من البطولة، ويمكنك أيضا توقع مشوار الفراعنة في المونديال.
كما يمكنك مشاركة اختياراتك لطريق الكأس مع أصدقائك عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي.
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