وفاة المصارع المصري جمال عبد الناصر بعد أزمة صحية مفاجئة
الأحد، 28 يونيو 2026 - 18:26
كتب : FilGoal
نعت وزارة الشباب والرياضة المصارع المصري جمال عبد الناصر الذي توفي اليوم عن عمر 27 عاما بعد صراع مع المرض.
ويعد جمال عبد الناصر أحد أبطال مصر في المصارعة الحرة وبطل مصر وإفريقيا في عام 2023 في وزن 57 كجم.
كما شارك عبد الناصر في أولمبياد باريس 2024 الماضية.
وكشف الاتحاد المصري للمصارعة أن وفاة عبد الناصر جاءت بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لكن فشلت محاولات إنقاذه ليتوفى فجر اليوم الأحد.
وتتقدم أسرة FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل وتتمنى له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.
وزارة الشباب والرياضة تنعي جمال عبد الناصر المصارع المصري الذي توفي اليوم في عمر 27 عاما بعد صراع مع المرض
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