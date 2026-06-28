كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه

أشاد عيسى ماندي مدافع الجزائر بما قدمه زميله رياض محرز، في مباراتهم المصيرية أمام منتخب النمسا، والتي حسمت تأهلهم إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتأهلت الجزائر إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير مع النمسا بنتيجة 3-3، لتصطدم بسويسرا في دور الـ32.

وقال ماندي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "رياض محرز قائدنا، وقدّم ما عليه ضد النمسا".

وأضاف "رياض قدم ما عليه عندما يكون الفريق ليس على ما يرام، وهذا هو دور القائد، الذي قام به محرز على أكمل وجه".

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

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