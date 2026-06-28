الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن

كشفت جريدة الشرق الأوسط أني سيماو كوتينيو المدير الرياضي للنصر، والرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، رفعا إلى اللجنة التنفيذية المالكة للنادي ملفات المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وذلك بعد الحصول على الموافقات المبدئية منهم للدخول في المفاوضات النهائية.

وذلك تمهيدا للتعاقد مع أحدهم لقيادة نادي النصر، خلفاً للبرتغالي خورخي خيسوس الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية في نادي النصر رفعت الملفات التدريبية الثلاثة، يتقدمها ملف مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز، إلى جانب ملفي مدرب برتغالي وآخر إسباني.

وأضاف التقرير أن ملف مارتينيز يعد الأوفر حظا بين الخيارات المطروحة، إلا أن مطالبه المالية تمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الاتفاق.

إذ يعد العقد الذي طلبه الأعلى قيمة بين جميع الملفات التدريبية المرشحة لتولي القيادة الفنية للنصر في المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، كشفت الجريدة أن جميع المدربين المرشحين قدموا تصوراتهم الفنية واحتياجاتهم الخاصة ضمن ملفات المفاوضات، لرسم ملامح الفريق خلال الموسم المقبل.

واتفقت رؤاهم الفنية على ضرورة تعزيز الفريق بلاعب وسط أجنبي في مركز الارتكاز، إلى جانب التعاقد مع ظهير أيسر محلي، بوصفهما من أبرز احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حسب التقرير.

قبل أيام، أفادت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي النصر السعودي بدأ محادثات مع روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال من أجل تدريبه الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بدأت قبل انطلاق كأس العالم.

مدرب منتخب البرتغال ينتهي عقده الحالي بنهاية كأس العالم.

في حالة تولى تدريب النصر، سيخلف مارتينيز، المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي رحل نهاية الموسم المنصرم بعدما قاد نادي النصر لاستعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 7 سنوات.

وحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي لكنه قرر الرحيل.

ووقّع البرتغالي على عقد تدريب النصر لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2026 واستطاع قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وقاد جيسوس النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال فريقه السابق استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدرب يحقق الدوري السعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.