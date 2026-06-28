كأس العالم - حصيلة ضعيفة للمنتخبات العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات
الأحد، 28 يونيو 2026 - 17:11
كتب : FilGoal
أنهت المنتخبات العربية ظهورها بمرحلة المجموعات بكأس العالم، بحصيلة ضغيفة.
وشهد مونديال 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ، بعد زيادة عدد المنتخبات.
المنتخبات العربية منها من يشارك لأول مرة، ومنها من يشارك بعد غياب، ومنها من يشارك باستمرار.
في نهاية دور المجموعات تأهلت 3 منتخبات عربية فقط لدور الـ32.
المنتخبات الـ3 هي: مصر، الجزائر، المغرب.
فيما غادر كل من السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.
ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا في دور الـ32.
فيما يلعب منتخب المغرب ضد هولندا.
ويصطدم المنتخب الجزائري بنظيره السويسري.
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