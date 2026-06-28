كأس العالم - حصيلة ضعيفة للمنتخبات العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات

الأحد، 28 يونيو 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

رامز زروقي - نزار الرشدان - الجزائر ضد الأردن

أنهت المنتخبات العربية ظهورها بمرحلة المجموعات بكأس العالم، بحصيلة ضغيفة.

وشهد مونديال 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ، بعد زيادة عدد المنتخبات.

المنتخبات العربية منها من يشارك لأول مرة، ومنها من يشارك بعد غياب، ومنها من يشارك باستمرار.

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في نهاية دور المجموعات تأهلت 3 منتخبات عربية فقط لدور الـ32.

المنتخبات الـ3 هي: مصر، الجزائر، المغرب.

فيما غادر كل من السعودية وقطر والأردن والعراق وتونس.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا في دور الـ32.

فيما يلعب منتخب المغرب ضد هولندا.

ويصطدم المنتخب الجزائري بنظيره السويسري.

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مصر الأردن الجزائر المغرب قطر السعودية العراق
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