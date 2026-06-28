كأس العالم - مودريتش: أستمتع بكل لحظة لأن النهاية تقترب

الأحد، 28 يونيو 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

كرواتيا ضد غانا

كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا أنه يعيش كل مباراة وكل حصة تدريبية بأقصى قدر من الاستمتاع، في ظل إدراكه أن مسيرته تقترب من محطتها الأخيرة.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد تحقيق الانتصار أمام غانا بهدفين مقابل هدف.

وقال مودريتش عبر إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "أستمتع حقا بكل مباراة الآن، وبكل حصة تدريبية، لأنني أدرك أنني في مرحلة عمرية يقترب فيها خط النهاية أكثر في كل مرة".

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وواصل "كان هدفنا الأول هو التأهل من دور المجموعات، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، نحن سعداء للغاية، أعتقد أنه كان أفضل مباراة لنا في البطولة، وآمل أن يكون القادم أفضل".

وأردف "نحن معتادون على القتال حتى اللحظة الأخيرة، وبفضل الجودة التي نملكها، تأتي المكافأة دائمًا في النهاية، الضغط مع المنتخب ضخم، لأن الجماهير تنتظر منا أشياء قد لا تكون واقعية، نحن من وضعنا أنفسنا تحت هذا الضغط لأننا اعتدنا أن نقدم دائمًا الأفضل".

وواصل "الفوز على غانا سيساعدنا كثيرًا على استعادة الثقة، لعبنا أمام إنجلترا وبنما ونحن نعاني بدنيا قليلا، ما نحققه أمر مذهل ويجب أن نستمتع به".

وأتم حديثه عن جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد "أتمنى له كل التوفيق بالطبع، هو رجل عظيم، وأحد أفضل المدربين في العالم، ولدي محبة خاصة له".

وحقق منتخب كرواتيا 6 نقاط من انتصارين وهزيمة في كأس العالم وسيواجه البرتغال في دور الـ32 من كأس العالم.

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